Где в России попробовать мороженое с удивительными вкусами

Обрушившаяся на регионы жара заставляет искать спасения от нее не только под кондиционерами, но и с помощью самого любимого холодного десерта россиян. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, на минувшей неделе спрос на мороженое в крупных торговых сетях страны вырос по сравнению с предыдущей на 40 процентов.
Что любопытно, в регионах набирает популярность мороженое с удивительными, а порой и шокирующими добавками, например с перцем и чесноком. Такие десерты могут стать отдельным гастрономическим аттракционом и для туристов.
Нижегородские повара радуют гурманов азотным мороженым из бородинского хлеба. Цена вполне доступная - 290 рублей за порцию. Авторы не делают из рецепта секрета: сметана, квасное сусло, бородинский хлеб, шоколад. Ингредиенты перемешивают и охлаждают азотом. Это безопасно - газ инертный, но работает не хуже морозильника. "Есть сливочный вкус, но больше ощущается хлеб. Детям вряд ли понравится, а вот взрослым - может быть", - говорит покупательница Мария Микрюкова.
В петербургские кафе, где предлагают экзотические варианты мороженого, сделанного по авторским рецептам, горожане и туристы готовы ехать со всех концов города. Самое известное заведение - кафе на Петроградской стороне. Здесь можно попробовать десятки сортов лакомства - с горгонзолой и кедровыми орешками, с чесноком и перцем, с ряженкой, морковью и имбирем, с анчоусами и ржаным солодом, с лисичками, с томатом и базиликом. 100-граммовый шарик с лисичками обойдется в 290 рублей, а с анчоусами - в 400. У каждого заведения своя фишка. В одном мороженое черного цвета, в другом выглядит как разноцветные крошечные бусины (делаются с использованием особой технологии заморозки). В третьем сливки предварительно настаивают на попкорне.
А в Новосибирске то, что для местных жителей стало обыденностью, для туристов все также привлекательно и ново. Речь о мороженом с кедровыми орехами. Его можно найти практически в любом супермаркете. Стаканчик такого пломбира стоит меньше 100 рублей. Кроме того, в ассортименте сибирских производителей пломбир с джемом из сосновых шишек и мороженое из кедрового молока.
Тем, кто едет в Хабаровск, стоит отправиться к центральной площади и купить в местной торговой точке вафельный рожок с сорбетом. На выбор - четыре вкуса, в том числе десерт с жимолостью. Сорбет делается из перетертых ягод и фруктов. В нем нет сливок и молока. Да и сахара не так много. Цена порции - 150 рублей.
Кстати, у Ставропольского края, Воронежской и Тюменской областей есть зарегистрированные бренды мороженого. На Северном Кавказе гастрономическим хитом является пятигорское мороженое, которое производит местный хладокомбинат. Вкусовых вариаций десятки. Классический стаканчик на Ставрополье в среднем стоит 40 рублей, а эскимо - 60. Но в туристических местах оно будет дороже. Попробовав, гости Кавминвод начинают искать его в своих городах, поэтому пятигорское мороженое можно найти на прилавках от Владивостока до Калининграда.
Константин Калугин, сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания "Ценозавр":
- Наша страна является одним из мировых лидеров по производству и потреблению мороженого. С начала 2024 года было произведено около 250 тысяч тонн летнего лакомства, что более чем на 10 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с летним сезоном 2023-го мороженое в среднем подорожало на 9,6 процента. Одними из самых популярных в России являются сливочное и шоколадное мороженое. Вкус неизменно остается ключевым критерием выбора для потребителей. Но за последние несколько лет тренды в производстве мороженого значительно изменились. На рынке появилось огромное количество разнообразных вкусов. Производители стремятся удивить покупателей, новаторов на этом рынке становится все больше. Однако мороженое с новыми вкусами вряд ли получит массовое распространение, традиционные по-прежнему будут более востребованы.