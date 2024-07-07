Где в России попробовать мороженое с удивительными вкусами

- Наша страна является одним из мировых лидеров по производству и потреблению мороженого. С начала 2024 года было произведено около 250 тысяч тонн летнего лакомства, что более чем на 10 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с летним сезоном 2023-го мороженое в среднем подорожало на 9,6 процента. Одними из самых популярных в России являются сливочное и шоколадное мороженое. Вкус неизменно остается ключевым критерием выбора для потребителей. Но за последние несколько лет тренды в производстве мороженого значительно изменились. На рынке появилось огромное количество разнообразных вкусов. Производители стремятся удивить покупателей, новаторов на этом рынке становится все больше. Однако мороженое с новыми вкусами вряд ли получит массовое распространение, традиционные по-прежнему будут более востребованы.