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Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вылет рейса Калининград-Москва задержан по техническим причинам, организована проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой вылета воздушного судна в Москву авиакомпании “Уральские авиалинии”. По предварительным данным, вылет борта из аэропорта Храброво планировался 7 июля 2024 года в 19.20 (20.20 мск), однако по техническим причинам был задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности.