Стало известно, почему задержали вылет рейса Калининград — Москва

«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой вылета воздушного судна в Москву авиакомпании “Уральские авиалинии”. По предварительным данным, вылет борта из аэропорта Храброво планировался 7 июля 2024 года в 19.20 (20.20 мск), однако по техническим причинам был задержан», — говорится в сообщении.