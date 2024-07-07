Дима Билан и Мари Краймбрери стали парой в клипе It’s My Life

Дима Билан и Мари Краймбрери выпустили клип на песню It’s My Life (2024), вышедшую в мае. В нем артисты играют пару, которая, несмотря на расставание, с теплом вспоминает совместное прошлое и в итоге воссоединяется.
Режиссером видео выступил звездный клипмейкер Сергей Спыну (Serghey Grey). В ролике можно увидеть как трогательные романтические «флешбеки», так и страстные танцы артистов в ангаре и даже вертолет.
«Пусть все истории настоящей любви не заканчиваются, как в нашем клипе», — прокомментировала Мари Краймбрери в соцсетях.