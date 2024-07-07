Обрядовые народные гуляния "Луд" прошли в Ижемском районе Республики Коми. В село Ижма также съехались коми-ижемцы из соседних областей и автономных округов.
Народный обрядовый праздник "Луд" проводили еще древние коми. Но в советские времена его не поощряли. Поэтому хороводы не водили. Стали заново возрождать в 90-е годы прошлого столетия. С 2013 года этот праздник включили в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия.
С коми языка слово "луд" переводится как "луг". Жители Ижемского края проводили гуляния на лугах в преддверии сенокоса.
Начало у этого праздника необычное. Сначала табун лошадей вытаптывал всю растительность на лугу, чтобы во время танцев всем было комфортно танцевать, и никто бы не споткнулся о кочку. А еще таким образом оберегали танцевальный круг от злых духов. Это первая особенность гуляний.
А вторая - хоровод "Ворота". Жители доставали из сундуков свои праздничные костюмы и шли по главной улице села от центра до околицы. И так могли водить хороводы с пением народных песен часами.
Сейчас табун лошадей уже не вытаптывает круг на лугу для танцев, бега же традиционно устраивают. И в этот раз без них не обошлось. Но сначала все участники объехали поле, чтоб себя показать и познакомиться с дистанцией.
Как рассказали в администрации Ижемского муниципального района, впервые в праздник включили и детский "Луд". Хороводы водили ребята в национальных костюмах вместе со своими родителями. Молодое поколение коми-ижемцев показало свое умение и в луговых танцах.
А еще была масса конкурсов, веселых состязаний, угощений и выступлений самодеятельных коллективов.