Андрей Максимов: 7 июля исполнилось 85 лет со дня рождения Елены Образцовой

Один раз в Питере я видел, как она работала со своей ученицей. Это не было мягко-сентиментально: сю-сю-сю, ты - гений, молодец! Ни в коей мере! Довольно жестко, иногда даже с раздражением. Но очень по делу и доброжелательно. Даже я, профессионально не разбирающийся в классическом пении человек, видел, что замечания Елены Васильевны абсолютно конкретны. Она не принадлежала к тем педагогам, которые возвышаются за счет учеников. Она искренно хотела помочь. И ученица это чувствовала. Этот урок вовсе не был похож на традиционный, когда с кафедры о чем-то вещает гений. Ни в коей мере! Это был разговор двух профессионалов, один из которых просто более опытен, нежели другой.