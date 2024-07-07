Суд отменил лишение работника премии за уход из цеха во время жары

Крайне актуальное решение вынес суд, когда не согласился с наказанием человека, который покинул рабочее место раньше окончания смены из-за того, что в цеху стояла жара.
Сейчас, когда во многих регионах страны побиты температурные рекорды, подобное толкование законов очень важно.
История эта произошла на Урале, где человеку объявили замечание и не выплатили месячную премию - он покинул рабочее место до окончания рабочей смены. Гражданин подал на работодателя в суд. Спор заметил портал "Гарант.Ру".
Сотрудник заявил, что температура на его рабочем месте была выше допустимых величин и достигала 31 С, о чем он предупредил бригадира. Еще сказал, что в адрес гендиректора от первичной профсоюзной организации было направлено обращение с предложением проводить контрольные замеры микроклиматических показателей на рабочих местах вместе со службой охраны труда предприятия. Но работодатель не отреагировал. Замер температуры воздуха первичная профсоюзная организация сделала сама. Работник сослался на требования СанПиН 1.2.3685-21 и заявил, что работодатель пренебрег своими обязанностями, установленными статьей 214 Трудового кодекса РФ. Поэтому он согласно статье 216 ТК имеет право на отказ от выполнения работ.
Суд работника поддержал и признал его наказание незаконным. А уход с рабочего места - обоснованным. О своем уходе работник поставил в известность непосредственного начальника, сообщив о результатах измерений температуры на своем рабочем месте.
Работодатель, понятно, возражал. Он сказал, что замеры температуры не могут быть приняты во внимание, поскольку по ГОСТ 12.1.005-88 температуру и влажность воздуха надо измерять специальными приборами. Но суд с ним не согласился и напомнил работодателю, что на нем лежит обязанность по созданию безопасных условий труда (статья 214 ТК).
Суд не принял и другие доводы работодателя - о том, что работник не предъявлял жалоб к состоянию своего здоровья, признаков ухудшения его здоровья не было, непосредственной угрозы жизни и здоровью работника не было и все остальные сотрудники работали.
Суд напомнил, что соблюдение санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 (устанавливающих, в частности, предельные температурные значения в рабочем помещении) обязательно для юрлиц, ИП и граждан. Это сказано в статье 39 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ответственность за несоблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов прописана в статье 6.3 КоАП. Правда, обязанность работодателя сократить рабочий день в этих актах не зафиксирована. Рекомендации, что делать при превышении указанных в СанПиН значений, есть в информации Роспотребнадзора. Хотя документ носит рекомендательный характер.
Еще есть утвержденные Роспотребнадзором 28.12.2010 Методические рекомендации (MP 2.2.8.0017-10). В них - рекомендации по режиму работы "в нагревающей среде". Эти рекомендации также не обязательны. Они предполагают только чередование периодов работы в условиях высоких температур с работой или отдыхом в нормальном микроклимате.
Определение Челябинского областного суда N 11-2024/2024.