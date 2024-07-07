Суд отменил лишение работника премии за уход из цеха во время жары

Сотрудник заявил, что температура на его рабочем месте была выше допустимых величин и достигала 31 С, о чем он предупредил бригадира. Еще сказал, что в адрес гендиректора от первичной профсоюзной организации было направлено обращение с предложением проводить контрольные замеры микроклиматических показателей на рабочих местах вместе со службой охраны труда предприятия. Но работодатель не отреагировал. Замер температуры воздуха первичная профсоюзная организация сделала сама. Работник сослался на требования СанПиН 1.2.3685-21 и заявил, что работодатель пренебрег своими обязанностями, установленными статьей 214 Трудового кодекса РФ. Поэтому он согласно статье 216 ТК имеет право на отказ от выполнения работ.