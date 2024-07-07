О чем говорили и писали после четвертьфиналов чемпионата Европы

"Как Мартинес мог держать Роналду на поле все 120 минут, - удивляются на портале Talksport. - По итогам предыдущих матчей Мартинес нахваливал своего футболиста за профкессионализм и все такое. Но, если бы Криштиану был обычным молодым парнем, то давно оказался бы на скамейке запасных. Вы проиграли сборной Франции, окей, но французы провели едва ли не худшую игру за последнее время. Но вы все равно проиграли. Тренер - одна из главных причин португальского провала. Его решения навредили сборной.