О чем говорили и писали после четвертьфиналов чемпионата Европы

После четвертьфинальных матчей чемпионата Европы футбольной общественности и мировой прессе было что обсудить.
Чем меньше он делает, тем важнее становится
Одна из главных тем - вылет сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду после поражения от Франции в серии пенальти. Пока сам 39-летний футболист обращается к болельщикам с привычной патетикой - "Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии", - пресса и эксперты не перестают критиковать одиозную звезду.
"Даже, когда его нет, ощущается его присутствие, - пишет The Guardian. - Камеры продолжают его находить. Болельщики в футболках "Манчестер Юнайтед" с его фамилией кричат еще громче, хмурятся еще сильнее. Чем меньше он делает, тем важнее становится. Чем больше он растворяется в этой игре, тем сильнее это чувствуется. Он как черная дыра, которая все поглощает. В конечном счете и сборную Португалии тоже".
Ругают и наставника португальцев Роберто Мартинеса.
"Как Мартинес мог держать Роналду на поле все 120 минут, - удивляются на портале Talksport. - По итогам предыдущих матчей Мартинес нахваливал своего футболиста за профкессионализм и все такое. Но, если бы Криштиану был обычным молодым парнем, то давно оказался бы на скамейке запасных. Вы проиграли сборной Франции, окей, но французы провели едва ли не худшую игру за последнее время. Но вы все равно проиграли. Тренер - одна из главных причин португальского провала. Его решения навредили сборной.
Избавились от травмы
Французская пресса смакует победу. "Наконец-то избавились от этой травмы", - восклицает Le Monde, имея в виду 26 лет, на протяжении которых "синие" не могли выиграть на крупных турнирах серию послематчевых пенальти. На обложках - громкие заголовки "Джек пот!", "Пять из пяти!". Последнее подразумевает, что французы реализовали все пять 11-метровых. О том, что при этом сборная на Евро забила всего три мяча, из которых два автогола, никто особо не вспоминает.
Главная мишень для критики - Килиан Мбаппе. Крупнейшее французское спортивное издание L Equipe оценило игру форварда на 2 из 10. Это низшая оценка во всей команде.
"Вместо того чтобы ускорять игру, он ее замедляет. Он не получает передач от партнеров, но это и не мудрено. Килиан избегал верховой борьбы и жестких стыков. Два удара за весь матч, один из которых был заблокирован - слишком скромная статистика".
У Англии - свой Роналду
Выход в полуфинал сборной Англии магически подействовал на британскую прессу. Еще недавно "трех львов" не клял только ленивый, а теперь в адрес англичан практически сплошной панегирик. Подопечные Гарета Саутгейта прошли швейцарцев только в серии пенальти, но это не смущает ни журналистов, ни экспертов. На обложках британских таблоидов торжество и восхищение. "Полубоги" (отсылка к выходу в полуфинал - прим. РГ"), "Повелители пенальти", "Стальные нервы", "Мы это сделали".
"Палмер, Беллингем, Сака, Тоуни, Трент. Давление? Какое еще давление? - риторически вопрошает знаменитый экс-форвард сборной Англии Алан Ширер. - Это совсем другое поколение. Они не чувствуют никакого давления. Была ли у них уверенность. У них была вера. Они нашли веру, чтобы прорваться в полуфинал".
Редкая критика адресована внезапно капитану сборной Харри Кейну. "Он выглядит изможденным, - возмущается Джейми О Хара. Он меня раздражает. Как будто у нас в команде появился свой Роналду, с которым приходится играть".
Плачем вместе с вами
Неожиданна реакция немецкой прессы на вылет хозяйки турнира, сборной Германии, уступившей Испании. Вместо гнева и уничтожения - слова поддержки и надежды. Видимо, сказался контраст с недавним выступлением "бундестим" на ЧМ-2022, где немцы даже не вышли из группы.
"Остается чувство гордости и уверенности. Ушел Кроос. За ним, возможно, уйдут Нойер и Мюллер. Уходит эпоха, но зарождается новое поколение", - констатирует Spiegel.
В фокусе - раздражение по поводу неназначенного пенальти за игру рукой испанца Кукурельи...
"Наша летняя сказка разбита. В том числе этим тюремным охранником (намек на прошлое судьи. - Прим. "РГ") арбитром Энтони Тейлором. Мы плачем вместе с вами. С игроками и с Юлианом Нагельсманном. Мы плачем с яростью. Неужели это был не пенальти?
...и грусть по поводу ухода из футбола Тони Крооса.
"Теперь Штутгарт не только место, где родились Фридрих Гегель и Джамал Мусиала. Это город, где провел свой последний матч Тони Кроос. А ведь это должно было произойти в Берлине (где состоится финальный матч Евро. - Прим. "РГ").
Испанцы между тем отмечают другое историческое событие.
"Героический подвиг сборной Испании, - восторгалась Marca. - Впервые нам удалось победить хозяев чемпионата Европы или мира. В матче, в котором была эпичность, размах и дополнительное время, Испания написала очередную незабываемую страницу в своей летописи".