Москалькова попросила Украину проверить информацию об убийстве военнопленного из России

В статье NYT описан не только этот случай. В тот же день, 23 августа 2023 года, на тех же позициях (под Первомайским) Зевс ~бросил гранату в российского солдата, который поднял руки~ и хотел сдаться. После этого грек смеялся. Это убийство попало на видео, и его опубликовали украинские военные, но обрезав так, чтобы исказить суть. Позже наемники The Chosen Company обсуждали в своем групповом чате расстрел других российских пленных, в которых тоже участвовал Зевс. Он же еще «тысячу раз» хвастался Гроссе, что однажды застрелил одного из пленных в голову, подойдя к нему сзади и несколько раз спустив курок. Обсуждение таких случаев в отряде The Chosen Company журналисту NYT подтвердил Бенджамин Рид — военный, вступивший в подразделение уже после произошедшего. Он рассказал о словах сослуживцев про убийство «какого-то русского, просившего его пощадить».