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Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы

КАЛИНИНГРАД, 7 июл — РИА Новости. Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы.

Источник: © РИА Новости

Певца экстренно госпитализировали в четверг перед концертом в Светлогорске Калининградской области, 4 июля в театре эстрады «Янтарь — холл» должен был состояться юбилейный концерт группы в честь её 35-летия.

«Сергей Мазаев выписан из больницы», — сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в кассах театра эстрады — концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату.

«Дата нового концерта пока не определена. Сдавать или нет билеты — на усмотрение зрителей. Деньги возвращаем, если нет возможности ждать нового концерта», — ответили в кассах.

На сайте театра «Янтарь — холл» также пока нет информации о новой дате концерта группы «Моральный кодекс». Все ближайшие даты расписаны выступлениями других артистов и музыкантов.

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