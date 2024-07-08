Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы

Певца экстренно госпитализировали в четверг перед концертом в Светлогорске Калининградской области, 4 июля в театре эстрады «Янтарь — холл» должен был состояться юбилейный концерт группы в честь её 35-летия.
«Сергей Мазаев выписан из больницы», — сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в кассах театра эстрады — концерт не отменен, а перенесен на более позднюю дату.
«Дата нового концерта пока не определена. Сдавать или нет билеты — на усмотрение зрителей. Деньги возвращаем, если нет возможности ждать нового концерта», — ответили в кассах.
На сайте театра «Янтарь — холл» также пока нет информации о новой дате концерта группы «Моральный кодекс». Все ближайшие даты расписаны выступлениями других артистов и музыкантов.