Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.
В воскресенье россиянин в матче 1/8 финала встречался с представителем Болгарии Григором Димитровым. Матч продлился недолго - уже в первом сете при счете 5:3 в пользу российского теннисиста соперник отказался от дальнейшего продолжения борьбы.
Позже выяснилось, что у Димитрова были проблемы с коленом. Точный диагноз пока не сообщается.
В четвертьфинале Медведев сыграет с первым номером посева итальянцем Янником Синнером, который ранее в трех сетах одолел Бена Шелтона из США - 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).