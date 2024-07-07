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Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Синнером

Источник: Российская газета

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона.

В воскресенье россиянин в матче 1/8 финала встречался с представителем Болгарии Григором Димитровым. Матч продлился недолго - уже в первом сете при счете 5:3 в пользу российского теннисиста соперник отказался от дальнейшего продолжения борьбы.

Позже выяснилось, что у Димитрова были проблемы с коленом. Точный диагноз пока не сообщается.

В четвертьфинале Медведев сыграет с первым номером посева итальянцем Янником Синнером, который ранее в трех сетах одолел Бена Шелтона из США - 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).