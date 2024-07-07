Собянин: Реконструкцию всех поликлиник планируется завершить в 2025 году

Что из этого получается, москвичи смогли оценить уже в большинстве районов города. Перестроенные старые поликлиники выглядят ничуть не хуже новостроек. С красивыми фасадами, они оборудованы по одинаковым московским стандартам. Везде понятная навигация и зонирование. Ну, и самое главное, конечно же, современное высокотехнологичное оборудование. Причем всю технику устанавливают не раз и навсегда, а в соответствии с контрактами жизненного цикла, по истечении срока эксплуатации будет происходить замена. "Наличие такого оборудования - лучшая гарантия точной и ранней диагностики любого заболевания", - говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы главный врач поликлиники N 220 Андрей Тяжельников. Сравнивая же современные московские поликлиники с теми, что были десять лет назад, он сказал: "Изменения просто колоссальные. И не только в появлении того количества оборудования, которое тогда у нас было просто невозможно представить. Все поликлиники Москвы объединены за прошедшие годы единой информационно-аналитической системой. Подключились к ней уже и стационары. Появилось также множество других сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. Это в первую очередь электронная медицинская карта, которая позволяет видеть данные обо всех консультациях пациента в любой медицинской организации, где бы он их ни проходил".