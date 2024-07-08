61-летний бизнесмен из Волгоградской области погиб в зоне СВО

Друзья и знакомые выражают соболезнование семье Мартыненко, потерявшей своего главу. Вячеслав Николаевич в прошлом году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Накануне его семья получила известие о гибели воина. Детали не сообщаются.