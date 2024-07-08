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61-летний бизнесмен из Волгоградской области погиб в зоне СВО

Земляки Вячеслава Мартыненко из Камышина подтвердили его гибель. Мужчина в прошлом владел сетью автозаправочных станций, занимался благотворительностью.

Друзья и знакомые выражают соболезнование семье Мартыненко, потерявшей своего главу. Вячеслав Николаевич в прошлом году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Накануне его семья получила известие о гибели воина. Детали не сообщаются.

Вячеслав Николаевич Мартыненко фигура довольно известная в Камышине. Многие помнят, как в 90-е, после карьеры капитана речного судна, он открыл прибыльный бизнес. Автозаправки «Диггер» знали все местные автомобилисты.

Предприниматель участвовал и в социальных и благотворительных проектах. Например, его называют в числе спонсоров открытия памятника Герою Советского Союза А. П. Маресьеву, проведения ремонта историко-краеведческого музея, организации гастролей драматического театра.

Похороны Вячеслава Мартыненко пройдут 9 июля в Камышине.