61-летний бизнесмен из Волгоградской области погиб в зоне СВО

Друзья и знакомые выражают соболезнование семье Мартыненко, потерявшей своего главу. Вячеслав Николаевич в прошлом году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Накануне его семья получила известие о гибели воина. Детали не сообщаются.
Вячеслав Николаевич Мартыненко фигура довольно известная в Камышине. Многие помнят, как в 90-е, после карьеры капитана речного судна, он открыл прибыльный бизнес. Автозаправки «Диггер» знали все местные автомобилисты.
Предприниматель участвовал и в социальных и благотворительных проектах. Например, его называют в числе спонсоров открытия памятника Герою Советского Союза А. П. Маресьеву, проведения ремонта историко-краеведческого музея, организации гастролей драматического театра.