8 июля в Екатеринбурге стартует международная промышленная выставка "Иннопром", которая в очередной раз опровергает миф о политической и экономической изоляции России: на Урал прибыли более 40 иностранных делегаций. Самую большую, почти 200 бизнесменов и представителей правящих кругов, направила страна-партнер - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ее возглавляет министр промышленности и передовых технологий Султан бин Ахмед Аль-Джабер.
Национальная экспозиция ОАЭ занимает больше тысячи квадратных метров. Здесь представлены разработки и услуги более 40 компаний, в том числе такие зубры бизнеса, как ADNOC, ADQ, AD Ports Group, Emirates Steel Arkan, и других.
"Статус страны-партнера соответствует нашему стремлению укрепить глобальное устойчивое экономическое сотрудничество", - подчеркнул Султан бин Ахмед Аль-Джабер.
В первый день работы "Иннопрома" состоится бизнес-форум "Промышленный диалог: Россия - ОАЭ" и Российско-Эмиратский деловой совет, где будет представлен Евразийский торгово-промышленный хаб в Абу-Даби, дающий льготы компаниям из ЕАЭС для производства, трансграничной торговли и вывода продукции на рынки третьих стран. Для представителей таких отраслей, как металлургия, энергетика, пищепром, медпром, логистика, финансы, будут организованы встречи в B2B-формате.
Кроме того, 9 июля пройдет панельная дискуссия "ИИнтеллект мегаполисов" с участием ведущих компаний России и ОАЭ.
По словам Антона Атрашкина, программного директора выставки, партнерами "Иннопрома" всегда становились страны, с которыми сложились успешные торгово-экономические отношения. В разное время в этом качестве выступали Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия, Казахстан, Беларусь. Политическая обстановка меняется, но деловые связи сохраняются, намекнул замминистра внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин: в этом году среди гостей по-прежнему будут "дружественные бизнесмены из недружественных государств". Что касается выбора ОАЭ в качестве партнера, то он закономерен: товарооборот страны с Россией, по данным минпромторга, в прошлом году превысил 10 млрд долларов.
Ключевая тема выставки в этом году - "Технологическое партнерство: формируя образ будущего". Деловая программа разделена на семь треков: инновации в промышленности, глобальный инжиниринг, новая мобильность, развитие низкоуглеродного рынка, производительность труда. 10 июля состоится форум производителей компонентов, а на "Диалоге с торгпредом" в течение трех дней 60 торговых представителей России за рубежом лично пообщаются с экспортерами и расскажут каждому о нюансах ведения бизнеса в той или иной стране, транспортных коридорах и предпочтительных платежных системах.
Также на "Иннопроме" пройдет заседание совета по промышленной политике стран СНГ и сессия "Горизонт-2035: ШОС - ось глобальной экономики", а представители Евразийской экономической комиссии поделятся информацией об инструментах кооперации на пространстве ЕАЭС.
Кроме того, в ходе выставки озвучат результаты ежегодного рейтинга реализации промполитики в российских регионах и наградят лауреатов национальных премий "Индустрия" и "Молодой промышленник".
На стендах обещают много премьер. В частности, белорусы покажут седельный тягач нового поколения с трехмоторной гибридной установкой и беспроводной сенсорный телевизор. Башкортостан презентует первый в стране завод по производству электродвигателей для БПЛА, а Челябинская область - первую серийную модель промышленного робота-манипулятора. Посетители выставки смогут оценить экстерьер первого российского поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) - полноразмерный макет подготовил холдинг "Синара - транспортные машины". А Объединенная двигателестроительная корпорация демонстрирует модель гибридной силовой установки мощностью до 500 кВт. Она включает в себя газотурбинный и электрические двигатели, электрогенератор, аккумуляторные батареи и силовую электронику, что позволит существенно повысить безопасность полетов и снизить вредные выбросы.
Эти и другие экспонаты доступны на "Иннопроме" до 11 июля. Как ожидается, выставку посетят больше 45 тысяч человек.
Деловую программу дополнит культурная: на стенде ОАЭ гостей будут встречать мастера росписи хной и исполнители стихов Аль Разфа. Также здесь разыграют яркое представление Аль-Айяла с барабанами, познакомят с древними восточными ремеслами, угостят арабским кофе "Гахва". Прямо в экспоцентре организовали молельные комнаты, а также кафе, где готовят халяльные блюда. Отельеры и рестораторы Екатеринбурга прошли обучение, как обслуживать туристов по стандартам Muslim и Halal friendly. Базовый набор услуг - предоставление халяль-еды по заказу либо информация о ресторанах с такой кухней, отсутствие алкоголя в мини-баре, информирование, где находятся ближайшие мечети и какой график молитв в зависимости от движения солнца в регионе.