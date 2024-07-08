Деловую программу дополнит культурная: на стенде ОАЭ гостей будут встречать мастера росписи хной и исполнители стихов Аль Разфа. Также здесь разыграют яркое представление Аль-Айяла с барабанами, познакомят с древними восточными ремеслами, угостят арабским кофе "Гахва". Прямо в экспоцентре организовали молельные комнаты, а также кафе, где готовят халяльные блюда. Отельеры и рестораторы Екатеринбурга прошли обучение, как обслуживать туристов по стандартам Muslim и Halal friendly. Базовый набор услуг - предоставление халяль-еды по заказу либо информация о ресторанах с такой кухней, отсутствие алкоголя в мини-баре, информирование, где находятся ближайшие мечети и какой график молитв в зависимости от движения солнца в регионе.