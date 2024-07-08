Финансист Гондусова назвала альтернативы банковским вкладам

Банк России в июле снова может поднять ключевую ставку. В этих условиях люди задумываются, разумно ли сейчас иметь депозиты по тем ставкам, что уже открыты у них, либо ставки станут выше.
"Чтобы бесконечно не догонять ставку, разумней всего вместо депозита использовать биржевой паевый инвестиционный фонд (БПИФ) денежного рынка, - советует директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова. - Такие фонды сейчас есть у многих крупных управляющих компаний. Доходность ежедневная БПИФа денежного рынка четко следует за ставкой ЦБ. И не нужно все время депозитом ее догонять. Купить БПИФ проще всего на брокерском счете".
Если мы ведем речь о банковских вкладах, продолжает эксперт, лучше искать те банки, которые дают высокие ставки не на депозиты, а на накопительные счета. Как правило срок размещения на них не ограничен сроками, что дает большую гибкость.
"И не стоит забывать про индивидуальные инвестиционные счета, которые дают дополнительный доход за счет налоговых льгот и вычетов на сумму взноса", - отметила Анна Гондусова.