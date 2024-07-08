Финансист Гондусова назвала альтернативы банковским вкладам

"Чтобы бесконечно не догонять ставку, разумней всего вместо депозита использовать биржевой паевый инвестиционный фонд (БПИФ) денежного рынка, - советует директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова. - Такие фонды сейчас есть у многих крупных управляющих компаний. Доходность ежедневная БПИФа денежного рынка четко следует за ставкой ЦБ. И не нужно все время депозитом ее догонять. Купить БПИФ проще всего на брокерском счете".