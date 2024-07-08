Что можно и нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля на Русальницу

По традиции, принято ходить в церковь, молиться святым о семье и любви. Кроме того, влюбленным рекомендуется 8 июля провести вместе. Это даст возможность укрепить отношения. День подходит для свидания, сватовства, знакомства с родителями. Напомним, что в России к Дню Петра и Февронии приурочен День семьи, любви и верности, который отмечается с 2008 года.