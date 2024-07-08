Что можно и нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля на Русальницу

Православная церковь 8 июля вспоминает князя Петра и княгиню Февронию, ставших символом крепкой любви. В народе празднуют день Петра и Февронии. Однако у праздника есть еще одно название — Русальница. Считается, что в указанный день активны русалки.
Что нельзя делать 8 июля
Не рекомендуется срывать ромашки, а также гадать по ним. Под запретом находятся работы на огороде. Не следует заниматься рукоделием 8 июля. Считается, что можно «зашить» счастье. Запрещено ругаться и ссориться.
Что можно делать 8 июля
По традиции, принято ходить в церковь, молиться святым о семье и любви. Кроме того, влюбленным рекомендуется 8 июля провести вместе. Это даст возможность укрепить отношения. День подходит для свидания, сватовства, знакомства с родителями. Напомним, что в России к Дню Петра и Февронии приурочен День семьи, любви и верности, который отмечается с 2008 года.
Согласно приметам, жаркая погода предвещает 40 дней жары. Южный ветер предвещает дожди. Про осадки говорит радуга, появившаяся над озером. В том случае, если наросло много клевера, то ждали дождливого июля.