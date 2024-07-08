Фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 9 по 15 июля 2024: программа, афиша, звезды, транспорт, погода

«Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет в тридцать третий раз. «Комсомолка» изучила программу фестиваля, узнала, как добраться в Витебск и что ждет гостей масштабного праздника искусств.
Славянский базар 2024, конкурс исполнителей
В 2024-м XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» символично соберет представителей 33 стран: от России до Индии, от Китая до Колумбии и других. Участвовать в конкурсных программах фестиваля будут представители 22 государств, в том числе в детском конкурсе — представители из 15 стран, а во взрослом — из 16 стран.
— С каждым годом фестиваль расширяет свои границы и притягивает представителей новых стран-участниц, — говорила БелТА начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Минкультуры Инна Адамович.
Напомним, Злата Ярошевич и Александра Носсоль представят Беларусь на конкурсах «Славянского базара в Витебске».
Славянский базар, 2024: концерты, спектакли, звезды, открытие, закрытие
В этом году «Славянский базар в Витебске» пройдет с 9 по 15 июля. Фестивальные мероприятия стартуют уже с 9 июля, а официальное открытие запланировано на 11 июля. Афиша «Славянского базара» очень насыщенная, и каждый сможет найти для себя мероприятия по душе: от выставок и театральных постановок до танцевальных проектов и гала-концертов.
Мероприятия «Славянского базара» традиционно проходят в Летнем амфитеатре областного центра, концертном зале «Витебск», Витебском областном краеведческом музее, запланированы активности также в художественном музее, Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Коласа, на других площадках и локациях.
Например, в Витебске 9 июля с пластичным спектаклем выступит российский режиссер и хореограф Егор Дружинин, а 10 июля состоится презентация выставки «Владимир Мулявин. Наследие великого маэстро». Любителям рока 10 июля стоит посетить Летний амфитеатр: проект «Горшнев», группы Skynet, Motor-Roller, Cosa Nostra, трибьют-шоу Scorpions и другие. Также 10 июля выступит с концертом заслуженный артист России Олег Газманов. А с 23.00 часов на площадке перед концертным залом «Витебск» начнется дискотека Ритмы лета, хедлайнерами которой станут Burito, Filatov & Karas, Артем Качер и другие.
Главным событием третьего фестивального дня 11 июля станет торжественной открытие «Славянского базара». «Самый масштабный и зрелищный концерт Международного форума искусств», — сказано на официальном сайте фестиваля, правда, участники данного шоу пока не названы. А уже после полуночи, в 00.30 часов 12 июля, еще одна танцевальная феерия — «Танцплощадка с душевным радио», где выступят группы «На-На», Cosa Nostra, Игорь Тальков-младший, Дмитрий Санкович и др.
Самое крупное событие 12 июля — гала-концерт «Союзное государство приглашает…». В этом году на сцене Летнего амфитеатра выступят Александр Зацепин, Зара, ансамбль «Самоцветы», Михаил Турецкий и арт-группа «Хор Турецкого», Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Виктория Алешко, Кубанский казачий хор и многие другие ансамбли и коллективы.
В драмтеатре в этот же день состоится музыкальное шоу к 95-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной. Завершать музыкальную феерию дня будет еще одна ночная дискотека «Золотой хит»: «Самоцветы», «Винтаж», «Дискомафия», «Вирус», Илона Броневицкая, а также исполнители из Испании, Молдовы, а также специальный гость — Томас Н’эвергрин.
Суббота, 13 июля, также насыщена фестивальными мероприятиями. Одно из наиболее ярких — выступление певицы Ани Лорак.
Кстати, ночные дискотеки и Кубок КВН станут новинками «Славянского базара в Витебске» в этом году. Сражаться за кубок «Славянского базара» кэвээнщики будут 14 июля в Летнем амфитеатре. Выступят команды «Доктор Хаусс», «Триод и диод», «Ровеньки», «Раисы», «Город Магас».
Также со своим шоу в концертном зале «Витебск» в этот день выступит заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. А уже в 20.30 в Летнем амфитеатре начнется торжественное закрытие фестиваля, на котором участники конкурса будут исполнять мировые хиты, выступят Любовь Успенская, Ярослав Сумишевский, Роза Рымбаева, Виктория Алешко, Зара, Ани Лорак, Тео, Ольга Рыжикова и многие другие.
В последний день фестиваля 15 июля с концертом выступит российская певица Любовь Успенская. А вечером в летнем амфитеатре пройдет концерт «Шансон ТВ — Все звезды» на сцене выступят группа «Лесоповал», Анатолий Полотно и Федя Карманов, Рада РАЙ, Виктор Третьяков, Марина Девятова, группа «Рождество», Сергей Любавин и другие.
Полная афиша мероприятий «Славянского базара в Витебске» опубликована на официальном сайте.
К слову, концертные программы и дневники «Славянского базара в Витебске» будут транслировать каналы Белтелерадиокомпании. В эфиры «Беларусь 1» и «Беларусь 24» будут выходить видеодневники, события фестивального дня покажут в теленовостях, также покажут серию телеверсий и прямых трансляций главных концертов.
Билеты на Славянский базар 2024
Стоимость билетов на различные мероприятия фестиваля варьируется от 7 до 230 белорусских рублей, причем на некоторые мероприятия вход свободный.
Однако уже в марте гендиректор Центра культуры «Витебск», который и проводит форум, Глеб Лапицкий сообщал, что билеты на открытие «Славянского базара» раскупили, а на другие значимые концерты и мероприятия их оставалось не так уж много, так как продажи стартовали еще в феврале.
Славянский базар в Витебске, как приехать, безвиз в Беларусь, 2024
Традиционно к фестивалю «Славянский базар 2024» делают визовое послабление для иностранных гостей и участников. И в этом году безвиз в Беларусь введен для иностранцев на время «Славянского базара». Безвизовый въезд для гостей фестиваля действует с 4 по 21 июля, участники для этого получают специальные приглашения, а гости на границе предъявляют оригинальные или электронные билеты на мероприятия в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». Всего безвизовый въезд в Беларусь на «Славянский базар в Витебске» 2024 действует для граждан из 73 государств.
Еще БЖД назначила с 8 по 16 июля дополнительные поезда в сообщении Витебск — Москва и Минск — Витебск. Кстати, интерьеры дополнительных поездов даже стилизуют символикой фестиваля, а в пути следования пассажиры смогут узнать историю феста и программу мероприятий. Продажу билетов на эти поезда открыли также задолго до старта курсирования.
Славянский базар 2024, площадки
На период «Славянского базара» Витебск превращается в город-фестиваль, готовятся не только концертные площадки и сцены, но и другие локации. Областной центр принимает тысячи туристов. В этом году к празднику появились новые локации в городе, изменился облик площади Победы, которую усовершенствовали.
— Есть новые интересные решения и технические, и технологические, которые действительно покажут новое, что произошло в городе за период с предыдущего фестиваля, — заявлял БелТА вице-премьер Игорь Петришенко, контролируя готовность города накануне.
Также создают дополнительные площадки, где будут демонстрировать туристический потенциал не только Витебщины, но всей Беларуси, будут работать торговые ряды, мастер-классы, фудкорты и пункты питания, оpen-air.
В 2024-м на «Славянский базар» ждут свыше 5000 аккредитованных участников, а еще — команды звезды, журналисты, гости и зрители из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья. Найти жилье в эти дни в Витебске — задача не из легких! Места в гостиницах, агроусадьбах, базах отдыха или хостелах на данный момент практически все забронированы. Остаются только немногочисленные варианты квартир на сутки в Витебске по цене от 35 рублей в сутки.
Погода в Витебске на Славянский базар
Следующая неделе в Беларуси обещает быть жаркой, ранее сообщал белорусский синоптик Дмитрий Рябов. И на неделе с 8 по 14 июля, когда проходит «Славянский базар в Витебске», в Беларусь вернется жара, а ночи будут душными. В северной столице Беларуси также прогнозируют на это время теплую погоду. В среднем дневные температуры в Витебске на период фестиваля ожидаются от +24 до +29 градусов. Небольшие дожди возможны с пятницы, 12 июля, но, увы, в субботу и воскресенье, предварительно, прогнозируют грозы. Ночные температуры на неделе от +16 до +22 тепла.
Другой масштабный фестиваль — Купалье в Александрии недавно прошел в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фестиваль на своей малой родине в Александрии событием международного масштаба. А еще Лукашенко сказал, что современные белорусы познали истинный смысл жизни.