Фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 9 по 15 июля 2024: программа, афиша, звезды, транспорт, погода

Традиционно к фестивалю «Славянский базар 2024» делают визовое послабление для иностранных гостей и участников. И в этом году безвиз в Беларусь введен для иностранцев на время «Славянского базара». Безвизовый въезд для гостей фестиваля действует с 4 по 21 июля, участники для этого получают специальные приглашения, а гости на границе предъявляют оригинальные или электронные билеты на мероприятия в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». Всего безвизовый въезд в Беларусь на «Славянский базар в Витебске» 2024 действует для граждан из 73 государств.