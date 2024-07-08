Бывшего вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову 7 июля скинули в бассейн

Напомним, Анна Терешкова уволилась из мэрии в июне 2024 года. Она работала в новосибирской мэрии с 2014 года, и за 10 лет стала одним их самым заметных чиновников. После того как Анна Васильевна ушла с поста вице-мэра, к ней по-прежнему приковано внимание и каждый ее пост в соцсетях собирает сотни лайков и комментариев.