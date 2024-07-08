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Бывшего вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову 7 июля скинули в бассейн

Экс-чиновница вместе с друзьями отпраздновала день Ивана Купалы.

Источник: Соцсети

Экс-заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на своих страницах в соцсетях опубликовала фотографию из бассейна и рассказала, что туда ее скинули друзья в честь дня Ивана Купалы.

Также Анна Терешкова разместила фотографию, на которой она запечатлена с игрушечным водяным бластером, и подписала снимок так: «Очень хочу иногда просто облить всех!».

Напомним, Анна Терешкова уволилась из мэрии в июне 2024 года. Она работала в новосибирской мэрии с 2014 года, и за 10 лет стала одним их самым заметных чиновников. После того как Анна Васильевна ушла с поста вице-мэра, к ней по-прежнему приковано внимание и каждый ее пост в соцсетях собирает сотни лайков и комментариев.

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