Ждем прохладу или снова жару? Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 июля

Аналогичные температурные показатели обещает в воскресенье в столице региона портал Гисметео. Ночью на улицах города температура воздуха будет +16 градусов, а днем +24. В последний день второй июльской недели в целом предвидится дождливым. Кстати, это логично, так как именно в июле в Приангарье каждый год выпадает больше осадков, чем в остальные месяцы — прогноз на июль здесь.