Ждем прохладу или снова жару? Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 июля

Погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 июля снова поразит сибиряков высокими температурами воздуха. В большинство дней столбики уличных термометров будут подниматься в среднем до +30 градусов. Так, в понедельник в областном центре воздух прогреется днем до +31. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 8 июля переменная облачность, без существенных осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с, — говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. — Температура днем поднимется до +31 градуса.
В ночь на вторник, по данным Гидрометцентра России, в столице Приангарья похолодает до +18, погода обещает быть облачной и подарить горожанам дождь.
— Его вероятность 67%, — отмечают специалисты. — Прогнозируем до 3.1 миллиметров осадков.
Немного капель с неба упадет на город и днем 9 июля. Дождь выпадет небольшой — до 0.8 миллиметров — и кратковременный. При этом какого-либо облегчения иркутянам он явно не принесет, так как метеорологи обещают до +28 градусов.
Ночью 10 июля в Иркутске температура за окном составит +17 градусов, небо затянут облака, но осадков не предвидится ни в темное время суток, ни днем в среду. Однако, несмотря на облачность, воздух в региональном центре все равно прогреется до +31 градуса. При этом ветра, даже легкого ветерка в городе не подует.
— Ночью 11 июля в Иркутске +17 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, — сообщили в Гидрометцентре страны. — Днем также облачно, без осадков и +29 градусов.
Если плохо переносите жару, то пятница вам точно понравится — в плане прогноза погоды. С этого дня в столице Приангарья начнется небольшое похолодание — на несколько градусов. Так в пятницу ночью +17 градусов и временами небольшой дождь, а днем временами также небольшой дождь и всего +24 градуса.
Осадки в областном центре не прекратятся и в ночь на субботу. По данным Гидрометцентра страны, в Иркутске в ночные часы 13 июля +16 градусов, а днем до +25, также сохраняется вероятность дождя.
Аналогичные температурные показатели обещает в воскресенье в столице региона портал Гисметео. Ночью на улицах города температура воздуха будет +16 градусов, а днем +24. В последний день второй июльской недели в целом предвидится дождливым. Кстати, это логично, так как именно в июле в Приангарье каждый год выпадает больше осадков, чем в остальные месяцы — прогноз на июль здесь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 8 по 14 июля.