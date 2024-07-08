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В бухте Инал на берегу Черного моря под Туапсе загорелся лес

Источник: Российская газета

В воскресенье вечером на горном склоне черноморской бухты Инал в Туапсинском районе начался сильный пожар на покрытом соснами горном склоне. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о пожаре диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило 7 июля в 21:25.

Сообщается, что оперативно прибывшие на место происшествия подразделения МЧС России выяснили, что здесь происходит горение сухой растительности. Ориентировочная площадь пожара составляет 0,3 гектара.

Угрозы частным домовладениям нет.

В ликвидации пожара на данный момент задействовано 11 единиц техники и 56 человек.

Бухта Инал - одно из самых популярных в Туапсинском районе мест отдыха. Она расположена в примерно десяти километрах от черноморского поселка Джубга и в 60 километрах - от города Туапсе. Здесь находится крупнейший на всех курортах Кубани мелкогалечный пляж.