В бухте Инал на берегу Черного моря под Туапсе загорелся лес

Бухта Инал - одно из самых популярных в Туапсинском районе мест отдыха. Она расположена в примерно десяти километрах от черноморского поселка Джубга и в 60 километрах - от города Туапсе. Здесь находится крупнейший на всех курортах Кубани мелкогалечный пляж.