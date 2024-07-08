Хабаровчанка нашла осколки стекла в пицце, купленной для ребёнка

Опасную покупку девушка сделала 6 июля в кафе на улице Ленина. Она взяла пиццу навынос и отнесла её домой, где передала несовершеннолетнему сыну. В одном из кусков оказались осколки стекла — ребёнок едва их не проглотил, но успел вовремя вытащить.