Хабаровчанка нашла осколки стекла в пицце, купленной для ребёнка

Жительница Хабаровска нашла осколок стекла в пицце, которую купила для ребёнка. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Хабарай».
Опасную покупку девушка сделала 6 июля в кафе на улице Ленина. Она взяла пиццу навынос и отнесла её домой, где передала несовершеннолетнему сыну. В одном из кусков оказались осколки стекла — ребёнок едва их не проглотил, но успел вовремя вытащить.
Разгневанная мать обратилась с жалобой к производителю. Хабаровчанке сказали, что по факту произошедшего пиццерия организует разбирательства, а деньги за «стеклянную добавку» ввернут в полном объёме.
Сама девушка считает такие действия «недостаточными», поскольку стекло могло причинить серьёзный и необратимый вред здоровью.