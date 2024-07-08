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Хабаровчанка нашла осколки стекла в пицце, купленной для ребёнка

Мальчик едва их не проглотил, но успел вовремя вытащить.

Источник: Соцсети

Жительница Хабаровска нашла осколок стекла в пицце, которую купила для ребёнка. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Хабарай».

Опасную покупку девушка сделала 6 июля в кафе на улице Ленина. Она взяла пиццу навынос и отнесла её домой, где передала несовершеннолетнему сыну. В одном из кусков оказались осколки стекла — ребёнок едва их не проглотил, но успел вовремя вытащить.

Разгневанная мать обратилась с жалобой к производителю. Хабаровчанке сказали, что по факту произошедшего пиццерия организует разбирательства, а деньги за «стеклянную добавку» ввернут в полном объёме.

Сама девушка считает такие действия «недостаточными», поскольку стекло могло причинить серьёзный и необратимый вред здоровью.

здоровье