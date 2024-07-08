Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 8 июля

Трагедия произошла в Хабаровске в ночь на 7 июля. На реке Амур, неподалеку от моста, затонул катер с людьми. Пропали три человека, их ищут спасатели. Двоим пассажирам удалось спастись. Сообщение о происшествии поступило в МЧС около двух часов ночи. Доплыть до берега смогли мужчина и женщина, что стало с двумя пассажирками и судоводителем — неизвестно.
В Хабаровском крае отменили некоторые пригородные поезда. Часть маршрутов поменяла схему движения. Это связано с работами на железнодорожных путях, которые специалисты проводили 8 июля. Так, совсем нельзя добраться от станции Хабаровск-1 до Хора и обратно, а некоторые маршруты опоздают на полчаса.
Прокуратура Хабаровска начала проверку после опрокидывания катера на Амуре. Сотрудники надзорного ведомства предполагают, что трагедия произошла из-за того, что судоводитель резко повернул водный транспорт, от чего тот перевернулся.