Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 8 июля

Трагедия произошла в Хабаровске в ночь на 7 июля. На реке Амур, неподалеку от моста, затонул катер с людьми. Пропали три человека, их ищут спасатели. Двоим пассажирам удалось спастись. Сообщение о происшествии поступило в МЧС около двух часов ночи. Доплыть до берега смогли мужчина и женщина, что стало с двумя пассажирками и судоводителем — неизвестно.