Сергей Кравчук поздравил жителей Хабаровска с Днем семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Около 500 лет в стране почитают Петра и Февронию Муромских, как хранителей семьи и брака. С праздником жителей краевой столицы поздравил мэр города Сергей Кравчук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Текущий год президент Владимир Путин объявил Годом семьи. Он объявил о запуске нового одноименного национального проекта, отметив, что ячейки общества должны быть в центре государственной политики.
«В Хабаровске, как и по всей России, испокон веков бережно хранят семейные традиции, они передаются из поколения в поколение. Именно тепло домашнего очага, заботливое отношение к детям и пожилым, прочная духовная связь, любовь и верность — и есть незыблемые наши ценности. В этот день я хочу особо поблагодарить семьи, прожившие долгие годы в счастливом браке и воспитавшие детей — достойных членов общества. Выражаю искреннюю признательность и многодетным родителям», — сказал Сергей Кравчук.
В Хабаровске для защиты материнства и детства, поддержки семей военных делается многое. В городе расширяют возможности для отдыха, занятий спортом и творчеством.