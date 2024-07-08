Сергей Кравчук поздравил жителей Хабаровска с Днем семьи, любви и верности

«В Хабаровске, как и по всей России, испокон веков бережно хранят семейные традиции, они передаются из поколения в поколение. Именно тепло домашнего очага, заботливое отношение к детям и пожилым, прочная духовная связь, любовь и верность — и есть незыблемые наши ценности. В этот день я хочу особо поблагодарить семьи, прожившие долгие годы в счастливом браке и воспитавшие детей — достойных членов общества. Выражаю искреннюю признательность и многодетным родителям», — сказал Сергей Кравчук.