Еще 40 нелегальных мигрантов покинут Владивосток по решению судов

Из Владивостока 40 нелегальных мигрантов по решению судов отправятся к себе на родину. Иностранцев, которые нарушили правила въезда или режим пребывания в России, нашли полицейские во время проведения очередного этапа операции «Нелегал», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Во время операции полицейские проверяли места, где чаще всего можно встретить мигрантов — заведения общепита, рынки, остановки общественного транспорта, останавливали автомобили, за рулем которых находились иностранцы.
Всего сотрудники полиции выявили 252 нарушения миграционного законодательства. Еще 173 протокола составили на иностранных водителей за нарушение правил дорожного движения.
В отношении 40 человек завели административные дела по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания на территории России. Суды обязали этих иностранцев покинуть территорию нашей страны.
Напомним, в последние недели по Приморью прокатилась волна тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так недавно группа из 5 мигрантов изнасиловала девушку на пляже Шаморы, надеясь избежать наказания, уехав из России. А 30 июня мигрант убил молодого человека и ранил его друга после сделанных ему замечаний о слишком громком прослушивании музыки в заведении. На следующий день 19-летний иностранец избил и изнасиловал в Артеме девочку-подростка. В каждом из этих случаев преступники незаконно находились на территории страны..