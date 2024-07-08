Еще 40 нелегальных мигрантов покинут Владивосток по решению судов

Напомним, в последние недели по Приморью прокатилась волна тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так недавно группа из 5 мигрантов изнасиловала девушку на пляже Шаморы, надеясь избежать наказания, уехав из России. А 30 июня мигрант убил молодого человека и ранил его друга после сделанных ему замечаний о слишком громком прослушивании музыки в заведении. На следующий день 19-летний иностранец избил и изнасиловал в Артеме девочку-подростка. В каждом из этих случаев преступники незаконно находились на территории страны..