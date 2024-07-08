Туристы из Владивостока заблудились на побережье Камчатки

В минувшее воскресенье, 7 июля, 21-летние гости полуострова отправились в район мыса Маячного в пригороде краевого центра, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС.
На такси парень и девушка доехали до смотровой площадки, а затем решили дойти пешком до Халактырского пляжа.
Прогулка оказалась долгой и небезопасной — начало темнеть, на пути встретились следы медведя. Молодые люди приняли решение обратиться за помощью.
На место происшествия отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда. Часть пути спасатели преодолели на автомобиле, затем, из-за размытой дороги, около двух километров шли до места пешком.
Обнаружив молодых людей, сотрудники МЧС России доставили их в населённый пункт. Медпомощь туристам не потребовалась.