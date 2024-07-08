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Резкое похолодание и ливни: какая погода будет в Хабаровском крае 8 июля

В понедельник, 8 июля, в Хабаровском крае наступит резкое похолодание по всей территории региона, которое будет сопровождаться короткими дождями и пасмурной погодой.

Сейчас в Ричмонде: +32° 3 м/с 52% 758 мм рт. ст. +31°
Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Сильный дождь. Ветер северный, 5−10 м/с, порывы до 15−20 м/с.

В Вяземском днём +20…+22 градуса. Кратковременный и небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. С утра без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +10… +12 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +12…+14 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.