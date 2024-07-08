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В Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя

На улице будет пасмурно и сыро.

Сейчас в Ричмонде: +32° 3 м/с 52% 758 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя. 8 июля он будет идти весь день. По данным сервиса «Яндекс Погода», днем столбики термометров покажут +19…+22 градуса.

— Ветер подует северный. К вечеру похолодает до +6 градусов, — обещают метеорологи.

Как сообщается на сайте «Gismeteo», к вечеру дождь закончится. Температура воздуха составит +22 градуса.

Напомним, что сотрудники МЧС предупреждали об усилении ветра. Днем порывы могут достигать 12 метров в секунду. Сильный ветер может обрушить аварийные деревья и плохо закрепленные конструкции.