В Новосибирске рабочая неделя начнется с дождя. 8 июля он будет идти весь день. По данным сервиса «Яндекс Погода», днем столбики термометров покажут +19…+22 градуса.
— Ветер подует северный. К вечеру похолодает до +6 градусов, — обещают метеорологи.
Как сообщается на сайте «Gismeteo», к вечеру дождь закончится. Температура воздуха составит +22 градуса.
Напомним, что сотрудники МЧС предупреждали об усилении ветра. Днем порывы могут достигать 12 метров в секунду. Сильный ветер может обрушить аварийные деревья и плохо закрепленные конструкции.