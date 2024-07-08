Приморцы вернули в банк более 2 млн рублей

Приморцы приняли активное участие в Монетной неделе, которая проходила с 20 мая по 2 июня. Стала известна окончательная сумма принесенных на обмен денег.



Приморцы принесли в банки 419 тыс. монет на сумму, превысившую 2 млн рублей. Это больше на 12% по количеству и на 7% по сумме, чем в прошлом году. Жители Приморья обменивали мелочь на банкноты и памятные монеты, а также пополняли свои счета.



Треть всех металлических денег, собранных в рамках акции в крае, пришлась на десятирублевые монеты, еще 22% — номиналом 1 рубль. Сдавали жители Приморья и монеты самого мелкого достоинства: они принесли в банки почти 37 тыс. копеечных монет разных номиналов.



Всего же жители регионов, подведомственных Дальневосточному ГУ Банка России, вернули в оборот 1,2 млн монет на сумму 5,3 млн рублей. Больше всего мелких монет собрали в Хабаровском крае — 26 мешков, или почти 103 тыс. монет номиналами 1 и 10 копеек.

