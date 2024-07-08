Гроза, ливень, жара: синоптики рассказали о погоде 8 июля в Казахстане

Карагандинская область — на севере, востоке, в центре ожидаются сильный дождь, град, гроза. Днем на западе области шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.