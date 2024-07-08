Гроза, ливень, жара: синоптики рассказали о погоде 8 июля в Казахстане

Астана — ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15 метров в секунду.
Алматы — ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.
Западно-Казахстанская область — ожидается гроза. Ветер северный, днем на северо-западе области порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юго-западе, юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность.
Актюбинская область — на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем на западе области сохраняется сильная жара 35 градусов.
Костанайская область — ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северный, днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду.
Область Жетісу — днем на юге, востоке, в горных районах ожидается сильный дождь. На юго-востоке, в центре, горных районах области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный, на северо-востоке, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду.
Туркестанская область — на юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду.
Карагандинская область — на севере, востоке, в центре ожидаются сильный дождь, град, гроза. Днем на западе области шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
Область Ұлытау — на востоке области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке области гроза, днем на севере, востоке, в центре области гроза, град. По области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
Акмолинская область — на востоке области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
Атырауская область — на юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Днем по области сохраняется сильная жара 35−38 градусов.
Павлодарская область — на севере, западе, юге области ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15−20 метров в секунду.
Мангистауская область — на западе, юге области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 37−42 градуса.
Область Абай — ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 метра в секунду.
Восточно-Казахстанская область — ночью на севере, востоке области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 метра в секунду.
Северо-Казахстанская область — на востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юге, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
Кызылординская область — ожидается ветер северный, днем в центре области 15−20 метров в секунду.
Жамбылская область — ночью на юге, в горных районах, днем на юге, востоке, в горных районах области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 метра в секунду.
Алматинская область — днем на юге, в горных районах области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18−23 метра в секунду.