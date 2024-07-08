Поздравление Игоря Кобзева с Днем семьи, любви и верности

Важность семьи в жизни каждого человека нельзя переоценить. Сначала той, в которой ты рожден и вырос, а затем той, которую создаешь. Семья — это родные и родственники, род и родословная, родители, братья и сестры, которые поддержат тебя в любую минуту. И настоящая семья немыслима без любви.
Кстати, именно сегодня русская православная церковь славит святых муромских князей Петра и Февронию, которые показали пример высокой любви и верности.
Российское государство возрождает духовные источники общественной жизни, обращаясь к ее нравственным опорам. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Укрепление института брака, вопросы материнства и детства, задачи реальной адресной поддержки и повышения защищенности каждой семьи — основные направления социальной политики Правительства Иркутской области.
Уважаемые друзья, сохраняйте тепло и душевность в семейных отношениях, берегите традиции, потому что поддержка родных и близких — главная опора в жизни и составляющая любого успеха.
Доброго всем здоровья, благополучия и огромного семейного счастья!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.