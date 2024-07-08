Поздравление Игоря Кобзева с Днем семьи, любви и верности

Важность семьи в жизни каждого человека нельзя переоценить. Сначала той, в которой ты рожден и вырос, а затем той, которую создаешь. Семья — это родные и родственники, род и родословная, родители, братья и сестры, которые поддержат тебя в любую минуту. И настоящая семья немыслима без любви.