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В двух городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

По данным синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в понедельник 8 июля в Актобе, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

экология