В Усть-Куте состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала

«Дорогие друзья, дорогие ветераны! Вся страна весь год празднует 50-летие начала строительства БАМа. Большая многонациональная страна приняла правильное решение, и сегодня дорога полностью загружена. Большое спасибо ветеранам за то, что они построили эту дорогу. Я хочу пожелать следующему поколению, которое продолжает развивать БАМ, такой же целеустремленности, таких же успехов, какие были у ветеранов при строительстве магистрали. Конечно, хочу поздравить жителей Усть-Кута с открытием нового вокзала, сказать большое спасибо компании РЖД за то, что они не только сделали современный вокзал, но и сохранили историю, с которой начинался БАМ», — сказал Константин Зайцев.