В Усть-Куте состоялось торжественное открытие железнодорожного вокзала

Это своеобразные ворота Байкало-Амурской магистрали. Именно здесь в 1974 году началось ее строительство. Торжественную церемонию приурочили к празднованию 50-летия с начала прокладки магистрали, которое сейчас отмечают в России. Указ о проведении празднования подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Красную ленточку нового вокзала перерезали председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, заместитель начальника ВСЖД Иван Стасевич, заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Илья Благов, глава муниципального образования город Усть-Кут Евгений Кокшаров.
«Дорогие друзья, дорогие ветераны! Вся страна весь год празднует 50-летие начала строительства БАМа. Большая многонациональная страна приняла правильное решение, и сегодня дорога полностью загружена. Большое спасибо ветеранам за то, что они построили эту дорогу. Я хочу пожелать следующему поколению, которое продолжает развивать БАМ, такой же целеустремленности, таких же успехов, какие были у ветеранов при строительстве магистрали. Конечно, хочу поздравить жителей Усть-Кута с открытием нового вокзала, сказать большое спасибо компании РЖД за то, что они не только сделали современный вокзал, но и сохранили историю, с которой начинался БАМ», — сказал Константин Зайцев.
Он вручил строителям вокзала Усть-Кута и железнодорожникам Благодарности Губернатора Иркутской области и Благодарственные письма Иркутской области. После открытия вокзала состоялась телемост, в ходе которого генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пообщался с ветеранами и поздравил с юбилеем начала строительства БАМа.
«Мы все помним, что новый период в жизни БАМа в прошлом столетии начался именно с Усть-Кута. Современное поколение железнодорожников посчитало своим долгом подарить ветеранам-бамовцам и жителям города новый вокзал. Мы сделали все для того, чтобы он был красивым и уютным, соответствовал всем современным стандартам обслуживания пассажиров. Надеемся, что в короткое время новый вокзал станет визитной карточкой города Усть-Кут», — сказал глава РЖД Олег Белозеров. Как сообщает пресс-служба областного Правительства, строительство вокзала станции Лена начали в 2023 году. Он является одноэтажным общей площадью более 1200 квадратных метров. В нем предусмотрены зона досмотра пассажиров, кассовый зал, детская площадка, кафе, комфортные места для ожидания поездов. Для маломобильных пассажиров и посетителей при разработке проекта здания учтена и обеспечена доступность всех зон здания вокзала.
К началу церемонии на станцию Лена прибыл праздничный эстафетный поезд, пассажирами которого являются ветераны, первостроители магистрали, артисты и журналисты. Они также приняли участие в церемонии открытия вокзала. Затем поезд продолжил движение в столицу БАМа, город Тынду. Там 8 июля состоятся праздничные мероприятия, посвященные юбилею начала его строительства.
В Иркутской области к празднованию 50-летия начала строительства БАМа приурочено около 350 мероприятий по улучшению жизни в городах и поселках магистрали. Это строительство и ремонт больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта. С 2022 года 8 июля объявлено Днем бамовца. В этот день в 1974 году было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской магистрали».