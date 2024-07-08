«Вторая волна» записи детей в школу стартовала в Хабаровском крае

Родители будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, могут подать заявление до 5 сентября. Документы примут при наличии свободных мест. Для приема в 10-й класс школьникам необходимо предъявить аттестат об основном общем образовании. Вся необходимая информация о приеме: график приема документов, локальные акты, планируемое количество классов размещена на официальных сайтах школ и районных управлений образования.



Для оперативной помощи в министерстве образования и науки Хабаровского края работает «горячая линия» по телефонам +7 (4212) 32−57−14 и (4212) 42−12−30.