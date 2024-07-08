В Новосибирской области начали находить грибы в виде фаллосов

Весёлка растёт на почве в лиственных лесах, особенно часто в широколиственных, среди кустарников. Сапротроф, но может образовывать микоризу с дубом, буком и некоторыми кустарниками. Распространён в умеренной зоне почти всех континентов; в России — в Европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке.