Электрички в Хабаровске на время сменили график

Дальневосточная железная дорога через свои официальные соцсети предупредила пассажиров хабаровских пригородных электропоездов об изменениях в расписании в понедельник, 8 июля. Из-за заранее запланированных ремонтных работ на путях электрички на одном маршруте отменены, на двух других пойдут с задержкой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так в понедельник пассажирам не стоит рассчитывать добраться из краевой столицы в Хор или в обратном направлении пригородными поездами № 6808 и № 6807. В обычном расписании их отправление стоит в 13:06 и 16:38 (время местное). Поезда № 6803 и № 6804 направления «Хабаровск-1 — Хор» продолжают ходить по графику.
Пригородный поезд № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» с обычными отправлением в 18:00 и прибытием на вокзал краевой столицы в 20:30 сегодня пойдёт позже действующего расписания на 30 минут.
Пригородный поезд № 6831 «Хабаровск-1 — Волочаевка-1» будет курсировать позже действующего расписания на 25 минут. По обычному графику его отправление стоит в 20:45.
Уточнить информацию о движении поездов можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.