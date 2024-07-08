Электрички в Хабаровске на время сменили график

Так в понедельник пассажирам не стоит рассчитывать добраться из краевой столицы в Хор или в обратном направлении пригородными поездами № 6808 и № 6807. В обычном расписании их отправление стоит в 13:06 и 16:38 (время местное). Поезда № 6803 и № 6804 направления «Хабаровск-1 — Хор» продолжают ходить по графику.