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В понедельник на Южном Урале будет жарко, но дождливо

В понедельник, 8 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 758 мм рт. ст. +27°

В понедельник, 8 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 8 июля, у Василия, Дионисия, Евфросинии, Константина, Никона, Петра, Прокопия, Симеона, Февронии, Феодора и Феодоры.

Между прочим, 8 июля 2024 года отмечают день Петра и Февронии. Согласно народным приметам, сегодня следует воздержаться от смены места жительства. Дело в том, что после переезда в жизни начнется черная полоса.[