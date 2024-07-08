Красноярцев ожидает дождливая неделя с 8 по 14 июля

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Так, с 8 по 13 июля включительно синоптики обещают дожди на каждый день. При этом температура воздуха будет комфортной, а к выходным немного потеплеет.
В понедельник по прогнозу до +24 градусов и гроза. 9 июля ожидается около +25С.
В среду похолодает на четыре градуса — +21С. 11 и 12 июля ожидается +23С…+25С.
На выходных, по предварительному прогнозу синоптиков, температура воздуха составит 26 градусов тепла. Воскресенье станет единственным сухим днем на неделе.