В сквере имени В. И. Сурикова пройдет пикник

Для его подготовки и проведения временно изменится смеха движения для автомобилистов.
С 16:00 12 июля до 22:00 14 июля будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта в районе ул. Красной Армии, ул. Обороны и пер. Ряузовский.
Для обеспечения безопасности остановка и стоянка транспорта будет запрещена: — по нечетной стороне ул. Красной Армии от ул. Обороны до пер. Ряузовский; — на пер. Ряузовский вдоль сквера имени В. И. Сурикова от ул. Ленина до ул. Красной Армии, по нечетной стороне ул. Обороны от ул. Ленина до ул. Красной Армии; — по четной стороне ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Горького.
Стоит отметить, что запрет будет распространятся в том числе на платные парковочные места, расположенные на этих участках. Участники мероприятия смогут пользоваться многоуровневой парковкой, расположенной в непосредственной близости от закрытых участков, отметили в мэрии.