В сквере имени В. И. Сурикова пройдет пикник

Для обеспечения безопасности остановка и стоянка транспорта будет запрещена: — по нечетной стороне ул. Красной Армии от ул. Обороны до пер. Ряузовский; — на пер. Ряузовский вдоль сквера имени В. И. Сурикова от ул. Ленина до ул. Красной Армии, по нечетной стороне ул. Обороны от ул. Ленина до ул. Красной Армии; — по четной стороне ул. Ленина от ул. Дзержинского до ул. Горького.