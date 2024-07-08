Врачи-гинекологи: Ранний климакс до 45 лет фиксируется у трети женщин

И данные статистики говорят о том, что все большее количество женщин начинает вступать в этот период раньше. Так, ранний климакс (до 45 лет) фиксируется у 33% женщин, преждевременное истощение яичников, когда менструации прекращаются до 40 лет - у 3,5% (пять лет назад - у 1%). И на более поздний период (это после 55 лет) приходится всего лишь 20% женщин.