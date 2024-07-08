Жителей Красноярского края предупредили о ливнях с градом, грозах и ветре до 20 м/с

8 июля в центральных и в южных районах Красноярского края ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 20 м/с.
В Красноярске синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ветер северо-западный до 9 м/с. Температура воздуха +23…+25°С.
При сильном ветре не стоит производить работы на высоких зданиях, советуем обходить рекламные щиты, лёгкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания. Кроме этого, необходимо избегать линий электропередач, оборвавшихся проводов. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. В помещениях плотно закрывайте окна и двери.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб 112.