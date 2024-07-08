Жителей Красноярского края предупредили о ливнях с градом, грозах и ветре до 20 м/с

При сильном ветре не стоит производить работы на высоких зданиях, советуем обходить рекламные щиты, лёгкие постройки, строящиеся и ремонтируемые здания. Кроме этого, необходимо избегать линий электропередач, оборвавшихся проводов. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. В помещениях плотно закрывайте окна и двери.