На концерт Люси Чеботиной пришли 30 тысяч омичей

Певица Люся Чеботина на своей странице в Instagram* рассказала о концерте в Омске. На её выступление, которое проходило в парке «Вокруг света», по данным певицы, пришло 30 тысяч человек.
«Омск! 30 тысяч сердец в унисон! Раньше о таком я могла только мечтать. Спасибо!», — написала Люся Чеботина в соцсетях.
После выступления артистка нашла время, чтобы сфотографироваться с фанатами и оставить автографы. Затем она установила свою именную звезду на Аллее Славы парка. На звезде она написала «Переплёт из стали».
Отметим, в последний раз певица приезжала в Омск два года назад. Она выступала на Дне молодёжи на Соборной площади вместе с группой Dabro. Концерт собрал 70 тысяч омичей.
В следующий раз в парке «Вокруг света» в рамках музыкального фестиваля выступит группа RASA. Концерт состоится 19 июля.
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