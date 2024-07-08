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На концерт Люси Чеботиной пришли 30 тысяч омичей

Об этом артистка сообщила на одной из своих страниц в соцсетях.

Источник: Om1.ru

Певица Люся Чеботина на своей странице в Instagram* рассказала о концерте в Омске. На её выступление, которое проходило в парке «Вокруг света», по данным певицы, пришло 30 тысяч человек.

«Омск! 30 тысяч сердец в унисон! Раньше о таком я могла только мечтать. Спасибо!», — написала Люся Чеботина в соцсетях.

После выступления артистка нашла время, чтобы сфотографироваться с фанатами и оставить автографы. Затем она установила свою именную звезду на Аллее Славы парка. На звезде она написала «Переплёт из стали».

Отметим, в последний раз певица приезжала в Омск два года назад. Она выступала на Дне молодёжи на Соборной площади вместе с группой Dabro. Концерт собрал 70 тысяч омичей.
В следующий раз в парке «Вокруг света» в рамках музыкального фестиваля выступит группа RASA. Концерт состоится 19 июля.

*запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.

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