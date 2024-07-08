На концерт Люси Чеботиной пришли 30 тысяч омичей

Отметим, в последний раз певица приезжала в Омск два года назад. Она выступала на Дне молодёжи на Соборной площади вместе с группой Dabro. Концерт собрал 70 тысяч омичей.

В следующий раз в парке «Вокруг света» в рамках музыкального фестиваля выступит группа RASA. Концерт состоится 19 июля.