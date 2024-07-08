Королевская двойня родилась во Владивостоке

С 1 по 7 июля в Приморском краевом перинатальном центре в дальневосточной столице на свет появились 79 малышей. В их числе оказалась королевская двойня, то есть разнополые близнецы, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
За минувшую неделю больше всего родилось девочек: их 42, в то время как мальчиков — 37. Также среди будущих мужчин оказались самый крупный и самый маленький новорожденные: 4480 грамм и 900 грамм соответственно.
Отметим, что врачи также зафиксировали четыре двойни. Две пары мальчиков, одна пара девочек и, конечно, королевская двойня.
Медработники поздравили новоиспеченных родителей с рождением детей и пожелали малышам крепкого здоровья.
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