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Королевская двойня родилась во Владивостоке

Кроме того, за минувшую неделю на свет появились три пары близнецов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 7 июля в Приморском краевом перинатальном центре в дальневосточной столице на свет появились 79 малышей. В их числе оказалась королевская двойня, то есть разнополые близнецы, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

За минувшую неделю больше всего родилось девочек: их 42, в то время как мальчиков — 37. Также среди будущих мужчин оказались самый крупный и самый маленький новорожденные: 4480 грамм и 900 грамм соответственно.

Отметим, что врачи также зафиксировали четыре двойни. Две пары мальчиков, одна пара девочек и, конечно, королевская двойня.

Медработники поздравили новоиспеченных родителей с рождением детей и пожелали малышам крепкого здоровья.

Ранее «КП» писала о женщине, которая воспитывает десять детей.