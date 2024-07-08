Грозу и жару до +29 обещает погода в Иркутске 8 июля 2024

Погода в Иркутске 8 июля 2024 вновь обещает быть жаркой. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра в областной центр придет гроза, при этом воздух прогреется до +29.
Погода в Иркутске 8 июля 2024
— Днем переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +27…+29, — поделили в метеобюро.
И дождь и зной придут в Иркутск 8 июля 2024, такая же погода сохраняется в остальных частях Приангарья. Жителям в северо-западных районах стоит приготовиться к ливневым дождям, грозам и туману в утреннее время.
Ветер будет преобладать юго-восточный, а в западных районах — холодные потоки 5−10 м/с. Во время гроз возможно усилие порывов до 15−18 м/с. Столбик термометра поднимется до +29…+34.