В Красноярском крае назвали самые востребованные профессии

«Больше всего нужны люди в обрабатывающей промышленности, здравоохранении, образовании, оптовой и розничной торговле, транспорте и хранении, строительстве, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что также требуются инженеры, врачи и медработники, бухгалтеры, менеджеры, учителя и воспитатели, техники, электромонтеры, электрогазосварщики, а еще повара, водители, подсобные рабочие, грузчики и уборщики.
«В региональной службе занятости соискателям помогают найти работу, учат новым профессиям, предлагают пройти профессиональную ориентацию, содействуют началу осуществления предпринимательской деятельности», — уточнили в пресс-службе.
«Жителям Красноярского края и членам их семей оказывается содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения. Для этого необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы», — уточнили в пресс-службе.
В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» в регионе также реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом», которая работает во всех городах и районах края, кроме закрытых территорий и некоторых территорий с особым статусом.
Напомним, что российские власти планируют запретить отказывать в трудоустройстве по причине того, что человек служил в армии или имеет инвалидность.