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В Красноярском крае назвали самые востребованные профессии

КРАСНОЯРСК, 8 июля, ФедералПресс. В Красноярском крае требуются специалисты из самых разных сфер. На сегодняшний день в регионе открыты 55,5 тысячи свободных вакансий. Об этом в ответе на запрос «ФедералПресс» сообщили в региональном министерстве экономики.

Источник: Freepik

«Больше всего нужны люди в обрабатывающей промышленности, здравоохранении, образовании, оптовой и розничной торговле, транспорте и хранении, строительстве, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также требуются инженеры, врачи и медработники, бухгалтеры, менеджеры, учителя и воспитатели, техники, электромонтеры, электрогазосварщики, а еще повара, водители, подсобные рабочие, грузчики и уборщики.

«В региональной службе занятости соискателям помогают найти работу, учат новым профессиям, предлагают пройти профессиональную ориентацию, содействуют началу осуществления предпринимательской деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Кроме всего прочего, в крае регулярно проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в том числе онлайн. В министерстве пояснили, что одно из направлений по заполнению кадрового резерва — повышение мобильности трудовых ресурсов.

«Жителям Красноярского края и членам их семей оказывается содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения. Для этого необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы», — уточнили в пресс-службе.

В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» в регионе также реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом», которая работает во всех городах и районах края, кроме закрытых территорий и некоторых территорий с особым статусом.

Напомним, что российские власти планируют запретить отказывать в трудоустройстве по причине того, что человек служил в армии или имеет инвалидность.

занятость