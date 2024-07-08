В Красноярском крае назвали самые востребованные профессии

«Жителям Красноярского края и членам их семей оказывается содействие в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения. Для этого необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы», — уточнили в пресс-службе.