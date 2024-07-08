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В Омске вновь «сбоит» авиасообщение с Сочи

На онлайн-табло Омского аэропорта утром понедельника, 8 июля 2024 года, вновь отмечены продолжительные, по оценке автора, задержки сразу нескольких рейсов до Сочи.

Источник: Freepik

Так, первый за текущие сутки вылет в курортный город, согласно размещенной информации, отправился в пункт назначения с полуторачасовым опозданием: в 6:01 вместо 4:30. В свою очередь, по состоянию на 8:00 предполагается более чем 6-часовая задержка рейса по тому же направлению, который должен был стартовать в 9:05. Теперь на онлайн-табло Омского аэропорта предварительно как время вылета указано 15:35.

Точная причина сбоя в графике не известна, однако можно заметить, что самолеты, определенные под совершение вылетов из Омска, прибывают позднее намеченного, что может свидетельствовать о «позднем прибытии воздушного судна» как вероятной причине.

Отметим, по иным направлениям подобных ситуаций на момент подготовки материала не наблюдается.

Примечательно, что значительные по продолжительности задержки рейсов по маршруту Омск — Сочи наблюдаются на протяжении нескольких дней подряд.