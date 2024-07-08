В Омске вновь «сбоит» авиасообщение с Сочи

Так, первый за текущие сутки вылет в курортный город, согласно размещенной информации, отправился в пункт назначения с полуторачасовым опозданием: в 6:01 вместо 4:30. В свою очередь, по состоянию на 8:00 предполагается более чем 6-часовая задержка рейса по тому же направлению, который должен был стартовать в 9:05. Теперь на онлайн-табло Омского аэропорта предварительно как время вылета указано 15:35.
Точная причина сбоя в графике не известна, однако можно заметить, что самолеты, определенные под совершение вылетов из Омска, прибывают позднее намеченного, что может свидетельствовать о «позднем прибытии воздушного судна» как вероятной причине.
Отметим, по иным направлениям подобных ситуаций на момент подготовки материала не наблюдается.
Примечательно, что значительные по продолжительности задержки рейсов по маршруту Омск — Сочи наблюдаются на протяжении нескольких дней подряд.