Минтруд России предложит сделать выходным днем 31 декабря 2025 года.

31 декабря 2025 будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам минтруда России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», — заявил Котяков.
Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.