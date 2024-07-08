Красноярский РК «Красный Яр» уступил «Динамо» в домашнем матче

7 июля регбисты «Красного Яра» уступили московскому «Динамо». Заключительный матч 18-го тура чемпионата России прошел в Красноярске и завершился со счетом 17:27.
В составе «соколов» попытку занес Валерий Морозов, дубль оформил Хушнуд Сангинов.
— Совершили слишком много ошибок, хотя весь сезон мы шли очень неплохо. Хотели завершить регулярный сезон победой, но не получилось, — рассказал после матча Ульрих Бейерс, главный тренер «Красного Яра».
Таким образом, левобережный клуб опустился на третье место в турнирной таблице. В серии плей-офф красноярцы сыграют с новокузнецким «Металлургом».