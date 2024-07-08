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Красноярский РК «Красный Яр» уступил «Динамо» в домашнем матче

«Соколы» занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: Соцсети

7 июля регбисты «Красного Яра» уступили московскому «Динамо». Заключительный матч 18-го тура чемпионата России прошел в Красноярске и завершился со счетом 17:27.

В составе «соколов» попытку занес Валерий Морозов, дубль оформил Хушнуд Сангинов.

— Совершили слишком много ошибок, хотя весь сезон мы шли очень неплохо. Хотели завершить регулярный сезон победой, но не получилось, — рассказал после матча Ульрих Бейерс, главный тренер «Красного Яра».

Таким образом, левобережный клуб опустился на третье место в турнирной таблице. В серии плей-офф красноярцы сыграют с новокузнецким «Металлургом».

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