Красноярские полицейские накажут владельца автомойки за нарушение трудоустройства мигрантов

Проверку провели на одной из автомоек, расположенных в микрорайоне Солнечный. Судя по оперативному видео, граждане из ближнего зарубежья проживали прямо на работе — в одном из помещений было устроено «общежитие» для них.
Количество незаконно работавших на мойке мигрантов в полиции пока не сообщают. Пока правоохранителей больше интересуют нарушения закона, допущенные работодателем. В миграционную службу уже передали документы, для привлечения его к ответственности.
«Сотрудники полиции провели профилактические беседы с работниками автомойки и ее владельцем о необходимости соблюдения правил миграционного законодательства, установленного на территории Российской Федерации, а также дальнейшем недопущении нарушений», — пояснили в пресс-службе.