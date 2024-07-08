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Красноярские полицейские накажут владельца автомойки за нарушение трудоустройства мигрантов

В Красноярске полицейские выявили нарушение миграционного законодательства в одной из автомоек, сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.

Проверку провели на одной из автомоек, расположенных в микрорайоне Солнечный. Судя по оперативному видео, граждане из ближнего зарубежья проживали прямо на работе — в одном из помещений было устроено «общежитие» для них.

Количество незаконно работавших на мойке мигрантов в полиции пока не сообщают. Пока правоохранителей больше интересуют нарушения закона, допущенные работодателем. В миграционную службу уже передали документы, для привлечения его к ответственности.

«Сотрудники полиции провели профилактические беседы с работниками автомойки и ее владельцем о необходимости соблюдения правил миграционного законодательства, установленного на территории Российской Федерации, а также дальнейшем недопущении нарушений», — пояснили в пресс-службе.