В Омске в утренний час пик встали троллейбусы

Сегодня утром, 8 июля, читатели портала Om1.ru сообщили о внезапной остановке троллейбусов в Нефтяниках и на Левобережье. По информации очевидцев, причиной незапланированной стоянки стал обрыв провода в Нефтяниках. К счастью, ситуацию удалось исправить в кратчайшие сроки.
Спустя некоторое время движение троллейбусов было возобновлено. Пробки на дорогах в Омске оцениваются всего на 1 балл. Дороги практически свободны. Сложности с движением наблюдаются только на отдельных участках Левобережья.
Ранее на Левом берегу ввели запрет на парковку транспорта на улице Багнюка, на участке от 2-й Солнечной до строения № 8 по Багнюка в обоих направлениях. В омском дептрансе сообщили, что корректировки помогут исключить заторы из-за несанкционированной остановки или стоянки транспортных средств.