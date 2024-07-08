В Омске в утренний час пик встали троллейбусы

Ранее на Левом берегу ввели запрет на парковку транспорта на улице Багнюка, на участке от 2-й Солнечной до строения № 8 по Багнюка в обоих направлениях. В омском дептрансе сообщили, что корректировки помогут исключить заторы из-за несанкционированной остановки или стоянки транспортных средств.