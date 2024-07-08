«Не можем договориться»: хабаровчане пожаловались на мэрию по время приема в правительстве

В Хабаровске чаще стала звучать тема ошибок и странностей при подготовке проектов межевания. Площади придомовых территорий сокращаются из-за ошибок или вовсе исчезают, дома под расселение оказываются в чужом дворе. Одновременно из-за таких ошибок образуются участки под застройку, в том числе на месте садов и школ. Суть проблемы горожане попытались донести на встрече в правительстве 3 июля.
Инициатива ненаказуема
Хабаровчане — представители домов по улицам Волочаевская, Казачья гора, Ворошилова, Джамбула и Воронежская, изначально просили записать их на прием к врио губернатора Хабаровского края Дмитрию Демешину, но встретились в итоге с заместителем председателя правительства Хабаровского края — министром экономического развития края Виктором Калашниковым. Возможно, еще и потому, что все происходящее непосредственно влияет и на экономику.
Горожане на встрече приводили свои аргументы, предоставляли экспертизы, указывали на ошибки со стороны департамента архитектуры и строительства города Хабаровска.
— Наш дом фактически висит в воздухе…
— Деревянные дома не были расселены, а сейчас находятся во дворе новостройки…
— От нашего имени подделали документы о том, что мы согласны на уменьшение двора…
— Мэрия не хочет исполнять решение суда…
— Не можем договориться с мэрией…
Претензий к городской администрации и ДАСиЗ накопилось очень много. О каждой ситуации можно писать рассказы в жанре фантастики. Впрочем, судить читателю и компетентным органам согласно изложенным фактам.
Уравнение со многими неизвестными
В истории дома № 13 на Казачьей горе кроется неприятный сюрприз — отсутствие хоть какого-нибудь двора. Так получилось, что границы нынешней придомовой территории МКД проходят буквально по отмостке дома. Ни тебе детской площадки, ни парковки, ни самого необходимого благоустройства. Вышел из подъезда и сразу попал на чужую территорию, площадь которой примерно 28 тысяч квадратных метров. Такое пространство всецело принадлежит соседней новостройке № 15. Мало того, на придомовой территории высотного дома расположены двухэтажные деревянные строения. Мэрия Хабаровска должна была расселить их за счет средств, полученных от застройщика. А тот, в свою очередь, деньги должен был взять у дольщиков первой очереди. Однако расселения ветхих домов не случилось. Теперь они официально находятся во дворе новостройки. На каких условиях расселять их теперь, никто не может сказать.
— В 2004 году согласно постановлению мэрии Хабаровска был выделен участок на застройку ЖК «Казачья гора», деревянные двухэтажные дома должны были снести. В 2007 году построили одну очередь, вторую начали строить в 2009 году, но заморозили. Министерство имущественных отношений края, чтобы достроили ЖК, отделило дом № 13, проведя временную границу по отмостке. В 2019 году достроили второй дом. С этого момента мы не раз обращались в ДАСиЗ, просили размежевать территорию. В итоге собственники соседней новостройки быстро зарегистрировали право собственности, а дом № 13 остался без придомовой территории, — рассказала жилец дома Наталья.
Ситуация, которую можно назвать уравнением со многими неизвестными. Самый главный вопрос в ней: как в мэрии вообще могли допустить такой абсурд? Почему не были вовремя расселены аварийные дома? И откуда теперь взять дому № 13 участок, который по закону полагается для обслуживания МКД? На сегодняшний день их мусорная площадка находится на территории соседнего дома, негде играть детям, да и с парковкой проблемы. Как оказалось, дом также не может участвовать в грантах и программах по улучшению условий жизнедеятельности. В доме проживают, на минуточку, более 800 человек. На сегодняшний день пересмотреть границы двух новостроек не получается, так как жильцы соседнего МКД прямо говорят, что их все устраивает и менять они ничего не хотят. В ответ на это Илья Гарнага, сотрудник ДАСиЗ, ответил:
— Администрация города предпринимала несколько попыток по образованию земельного участка, но это было безуспешно из-за обременения банка. Когда обременение было снято, соседний дом успел зарегистрировать право собственности. Теперь, пока жильцы домов между собой не договорятся, мы не можем провести повторное межевание.
Справедливости ради заметим, что обременение банка сняли жильцы дома № 13 через суд, и вопрос о границах намеревались решить на публичных слушаниях. Наталья — участница встречи, настаивала, что сложившаяся ситуация — это результат ошибок, допущенных в ДАСиЗ, исправлять их должны в том числе сотрудники департамента. Однако оппонент четко дал понять, что это проблемы горожан и только.
Забор под окном
Жильцы дома № 184 по улице Волочаевской заподозрили неладное, когда прямо под окнами их дома появился забор. Такое положение дел спровоцировало приступ любопытства и желание выяснить, в чем же дело. Как оказалось, отведенные при застройке в 1967 году 2200 квадратных метров территории в начале 2000-х годов были растянуты на два дома: 184-й и соседний 182-й, построенный в 1940 году. В итоге образовался участок площадью 2875 квадратных метров. В последнем проекте межевания цифра указана чуть больше 1300 квадратных метров с оговоркой «после снятия с учета». При этом с учета участок никто не снимал.
Интересная ситуация и с соседним участком, где развернулась стройка. По данным на 2013 год, площадь участка составляла 1542 квадратных метра и была зафиксирована в ЕГРН в 2005 году. В 2022 году площадь территории увеличилась до 1923 квадратных метров согласно публичной кадастровой карте. На встрече с жителями в октябре 2023 года сотрудники ДАСиЗ уверяли, что границы менять не планируют, но объяснить, как увеличилась площадь, так и не смогли.
— Обращались люди от дома 184 по Волочаевской, просили вернуть участок площадью, который был отведен изначально — 2200 квадратных метров. Отказали, — пожаловалась Анастасия, представитель дома № 184 по улице Волочаевской.
— А застройщику под стройплощадку увеличили легко. То есть все делают для застройщика, а для людей почему не делают? — в один голос интересовались другие участники инициативной группы.
Не останавливают сотрудников ДАСиЗ и ограничения. Например, запрещено нарушение сетки кварталов вдоль охраняемой линии застройки и прочее, указанное в выписке ЕГРН. Мало того, строительство дома до марта 2024 года шло без разрешения и контроля. Сопутствующими проблемами стали неоднократные обрушения дороги. На сегодняшний день известно, что забор стройплощадки установлен с нарушением, что подтверждено ответом Ростреестра. На все эти претензии Илья Гарнага резюмировал:
— Да, у домов 184 и 182 единый земельный участок. Часть этого земельного участка выходила за границы красных линий. Проектом межевания предложено разделить земельные участки. За счет того, что ушла лишняя территория за красной линией, добавилась дворовая. Общая площадь участка больше 2900 квадратных метров.
Получить уточнение, почему в экспликации к межевому плану площадь указана чуть больше 1300 квадратных метров, не удалось. Разобраться в логике рассуждения тоже оказалось сложно. Еще сложнее понять, как людям вернуть положенные 2200 квадратных метров территории согласно документам об отводе земли.
Ох, уж эти красные линии
В департаменте архитектуры и строительства крайне избирательно относятся к красным линиям. Если в случае с Волочаевской, 184 часть придомовой территории убрали, вроде как избавив жильцов от необходимости держать на балансе общественный тротуар, то на Воронежской не все так однозначно. Владельцев гаражей настоятельно попросили освободить территорию, объяснив это тем, что боксы расположены в границах красных линий, а сама территория отдана под благоустройство. При этом местные жители не просили благоустраивать территорию и не поняли, почему на соседнем участке парковка планируется за красной линией.
— Как вы вообще выдаете разрешения на строительство? Дом строится на 200 квартир, и только 49 парковочных мест планируется. Дальше уже существующие дома — и все, мест нет. Мне приходят ответы, что я, оказывается, поучаствовала в соучастном проектировании. На самом деле, был просто недолгий разговор. А теперь получается, что я с кем-то поговорила и вроде как поучаствовала, — удивилась Виктория, жительница дома № 40 по улице Воронежской.
Представитель ДАСиЗ на это ответил, что территория муниципальная, поэтому согласование собственников не требуется. И это верно, если речь идет о пустыре, другой вопрос, когда речь идет об участке рядом с существующим МКД. Не удалось получить ответ на вопрос, почему не выполнен порядок в соответствии с постановлением мэрии города и не обеспечено участие жителей в подготовке и реализации проектов благоустройства. Остались без комментариев вопросы о том, что решения по таким моментам должны приниматься открыто и гласно — на публичных слушаниях, в соответствии все с тем же постановлением.
Суд да дело
Горожане вынуждены обращаться в суды, чтобы отстаивать свои права. Пример тому — Ворошилова, 2. Жильцам удалось в суде доказать, что протокол голосования собственников, согласно которому были внесены данные в ЕГРН, поддельный, а в проекте межевания есть ошибки в расчетах. Такие недочеты и позволили выделить кусок земли под новостройку, которая сейчас находится по соседству. В последнем суде, который закончился в апреле 2024 года, жильцы хотели признать допущенные ошибки реестровыми и таким образом выполнить межевание в свою пользу. Однако суд не стал разбираться в тонкостях проблемы и отклонил иск. Апелляция назначена на август.
Судебная тяжба прошла у жильцов дома по улице Джамбула, 7А. Их дом согласно экспертизе -аварийный, процент износа — аж 90 процентов. Сами жильцы через суд доказали, что износ дома — 43 процента, и аварийным он быть никак не может. Однако в мэрии мало того что не торопятся снять аварийность дома и оставить жильцов в покое, наоборот, планируют оформить еще одну экспертизу, таким образом вовлекая жильцов в новое судебное разбирательство.
Это противостояние началось опять-таки из-за земли, которую отдали застройщику по договору РЗТ. Чтобы участок можно было застроить новыми домами, застройщик должен расселить дома. Признание дома аварийным является единственным основанием для принудительного изъятия собственности. Представители МКД по Джамбула, 7А Диана и Андрей рассказали:
— Нашу «сталинку» признали аварийной и подлежащей сносу. Мы об этом узнали случайно, в мэрии Хабаровска посчитали, что нас уведомлять не надо. Мы в суде доказали, что дом не аварийный. Застройщик и мэрия пытались оспорить решение, но не смогли. Постановление мэра, согласно которому дом аварийный, признали незаконным, но мэр Хабаровска не исполняет решения суда. Наоборот, начинают очередную процедуру по признанию дома аварийным.
Завершение встречи было весьма бурным и эмоциональным. От представителя ДАСиЗ горожане так и не смогли получить ответы на вопросы, почему в мэрии Хабаровска помогают застройщикам, но не помогают людям, чем еще должен заниматься департамент, кроме как выдавать разрешения на строительство, почему допускают такие грубые ошибки в проектах межевания и не торопятся их исправлять, почему не исполняют решения суда. Самый главный вопрос: почему никто не хочет разбираться с нарушениями и почему до сих пор никого не наказали? Ведь ошибки становятся системными и часто встречающимися, сказываются непосредственно на качестве жизни, возможно, и на экономике. Об этом горожане также рассказали сотрудникам Генеральной прокуратуры РФ, которые работали в Хабаровске