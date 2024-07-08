«Не можем договориться»: хабаровчане пожаловались на мэрию по время приема в правительстве

Ситуация, которую можно назвать уравнением со многими неизвестными. Самый главный вопрос в ней: как в мэрии вообще могли допустить такой абсурд? Почему не были вовремя расселены аварийные дома? И откуда теперь взять дому № 13 участок, который по закону полагается для обслуживания МКД? На сегодняшний день их мусорная площадка находится на территории соседнего дома, негде играть детям, да и с парковкой проблемы. Как оказалось, дом также не может участвовать в грантах и программах по улучшению условий жизнедеятельности. В доме проживают, на минуточку, более 800 человек. На сегодняшний день пересмотреть границы двух новостроек не получается, так как жильцы соседнего МКД прямо говорят, что их все устраивает и менять они ничего не хотят. В ответ на это Илья Гарнага, сотрудник ДАСиЗ, ответил: