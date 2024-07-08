Хабаровский край завоевал награду за арт-объект на выставке «Россия»

На выставке «Россия» Хабаровский край удостоили награды в категории «Лучший арт-объект», сообщает пресс-служба правительства края.
В рамках фестиваля «Будущее в цветах» на выставке «Россия» подвели итоги конкурса ландшафтных экспозиций. Номинацию «Лучший арт-объект» заслужил Хабаровский край с композицией «Там, где живут киты», обращающей внимание на сохранение гренландских китов Охотского моря — уникального природного ресурса региона.
«Спасибо за ваш интерес к нашей мастерской и фестивалю “Будущее в цветах”. Огромное спасибо всем нашим регионам, которые нас в очередной раз удивили. Большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который продлил нашу Выставку, и она вышла за стены павильонов. Как день за днем менялись экспозиции в Павильоне № 75, так и наши клумбы расцветали и зеленели. Это невероятное чудо и открытие для всего мира, что наша страна лучшая», — сообщила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
Организаторы наградили победителей в 12 номинациях. Дополнительные призы получили несколько экспозиций: журнал «Цветоводство» отметил стенды Белгородской области и Камчатского края, а приз АЛЛАРОС достался Севастополю.
Напомним, экспозиция Хабаровского края для фестиваля представляла водное пространство с эффектно поднятыми вверх хвостами китов из художественного металла. Пластика и цветовая палитра растений воссоздавали атмосферу морских глубин — волны синего агератума сменялись белой пеной алиссума, гортензий и белого агератума с драматичными бликами ирезине Линдена. Дальневосточная флора была представлена рододендронами, гармонично поддерживающими морскую тему.