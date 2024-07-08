Хабаровский край завоевал награду за арт-объект на выставке «Россия»

«Спасибо за ваш интерес к нашей мастерской и фестивалю “Будущее в цветах”. Огромное спасибо всем нашим регионам, которые нас в очередной раз удивили. Большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который продлил нашу Выставку, и она вышла за стены павильонов. Как день за днем менялись экспозиции в Павильоне № 75, так и наши клумбы расцветали и зеленели. Это невероятное чудо и открытие для всего мира, что наша страна лучшая», — сообщила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.